Ferragni e Fedez, la vecchia casa in affitto a 35mila euro al mese: l'attico (di 477 metri quadrati) a CityLife

È stata lo sfondo di moltissimi momenti importanti negli ultimi cinque anni di Chiara Ferragni e Fedez, ha visto l'arrivo di Leone, il primo figlio della coppia e poi quello di Vittoria, i primi passi dei bambini, le prime parole dette e quelle non dette, l'addio di Mati, il bulldog venuto a mancare qualche tempo fa e l'arrivo di Paloma, il golden retriever regalo di nonna Marina Di Guardo. La “vecchia” casa dei Ferragnez è stato lo scenario di giorni e notti indimenticabili che hanno visto Chiara e Federico entrare come neo sposini e uscirne come mamma e papà di due bambini. Da qualche giorno è in affitto in uno dei siti di case di lusso più famoso in Italia e a Milano, ad un prezzo non proprio accessibile a tutti.

La vecchia casa in affitto

I fan e follower di Chiara Ferragni e Fedez riconosceranno immediatamente le foto dell'annuncio, nonostate sia stata ripristinata con colori neutri e spoglia di tutto: si tratta della vecchia casa dove abitavano i Ferragnez. Penthouse Stravinskij, questo il nome assegnato dal sito Roseto Prestige - Your Luxury Living all'abitazione a City Life, è in affitto al modico prezzo di 35mila euro al mese.

In realtà, non una cifra così esosa se si contano tutti i comfort che questa casa promette: 477mq con 4 camere da letto e 4 bagni suddivisi su due piani e tre posti auto nel garage.

Per non contare la vasca Jacuzzi sul terrazzo molto spazioso. Un attico che sembra un sogno, con vista su tutta Milano. In molti hanno sognato di poter viverci e adesso è possibile, ad un prezzo forse non per tutti!