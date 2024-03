Massimiliano Varrese e il messaggio della ex Valentina Melis: «Un futuro insieme? Ne dobbiamo parlare fuori»

Massimiliano Varrese è in lizza per conquistare la finale del Grande Fratello e ha ricevuto come sorpresa l'arrivo della sua ex compagna e madre della figlia Mia, Valentina Melis. Alfonso Signorini ha chiesto se questa coppia fuori dalla casa avrà un futuro. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello, Valentina Melis, ex di Massimiliano Varrese: «Un futuro insieme? Ne dobbiamo parlare fuori»

Valentina e Massimiliano

Valentina Melis è la sorpresa per la finale di Massimiliano Varrese.

Il concorrente del Grande Fratello ha ringraziato la sua ex e madre di sua figlia: «Grazie per quello che hai fatto non era scontato, grazie per la donna e la madre che sei. Sei la madre che ho sempre sognato per mia figlia».

«Come siamo belli! Sono emozionatissima - ha detto Valentina - È stato un viaggio lunghissimo, quasi 7 mesi, mai ci saremmo aspettati tutto questo. Un sacco di montagne russe, un viaggio spesso tortuoso, di emozioni, sentimenti, però l’abbiamo vissuto insieme, tu dalla Casa e io fuori ma con un filo rosso che ci lega: nostra figlia. Devo dirti che sono molto felice di questo ultimo mese e mezzo che hai vissuto qui perché ho ritrovato il Massimiliano che ho conosciuto io, quello caciarone, che balla, canta, si diverte, e quindi sono fiera di questo tuo percorso».

Alfonso Signorini ha chiesto a Valentina se fuori dalla casa del Grande Fratello ci sarà un futuro per loro, e l'ex di Varrese non chiude completamente la porta: «Che domandina! Sicuramente ne parleremo fuori, nel caso sarai il primo a saperlo».