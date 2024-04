Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi, l'amore prosegue a gonfie vele: «Ci siamo presi la giornata per noi»

Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi sono inseparabili da quando è finito il Grande Fratello. L'imprenditore romano, infatti, è volato più volte a Milano per stare con la fidanzata che racconta tutto tramite le sue storie Instagram. Sergio e Greta piacciono molto ai fan perché secondo il pubblico del Gf sono una delle coppie più vere che si è formata nel reality. Nelle ore scorse, i due erano insieme e si sono presi del tempo senza social.

La storia Instagram di Greta Rossetti

Greta Rossetti è davvero molto attiva sui propri profili social, specie su Instagram dove racconta tutto ai suoi fan con varie storie e post. L'influencer ha trascorso questi giorni in compagnia di Sergio D'Ottavi e la storia tra i due sembra davvero procedere a gonfie vele: sono sempre insieme.

Nelle scorse ore, l'ormai ex gieffina ha pubblicato due selfie molto romantici con il fidanzato. Nel primo, si scattano una tenera foto in ascensore, mentre nel secondo, sono entrambi vestiti da sera. Greta ha, poi, giustificato la sua "assenza" così: «Ci siamo presi la giornata per noi», con tanto di cuore rosso.

La relazione tra Greta e Sergio

All'inizio della loro conoscenza, sembrava che tra Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi non ci potesse essere nulla di più di un piccolo flirt perché lei era anche abbastanza coinvolta dall'amicizia con Vittorio Menozzi. Poi, però, l'influencer ha capito che il suo cuore batteva per Sergio e, infatti, le sue sensazioni erano vere.