Ida Platano, infuriata contro un hater: «Mio figlio non si tocca, non è un bastardo»

Ida Platano infuriata sui social si scaglia contro un hater per i commenti ricevuti su suo figlio. La vip del Trono Over di Uomini e Donne si agita a sentir nominare il figlio da parte di sconosciuti, soprattutto se si tratta di commenti negativi sul suo ruolo di mamma. Anche all'interno del programma di Maria De Filippi, Ida Platano ha sempre difeso il figlio contro chi si permetteva di parlare di lui solo per offendere lei e il suo percorso all'interno degli studi di Canale 5.

Oggi, sui social, Ida Platano si è infuriata contro hater che su Instagram le ha rivolto delle accuse sgradevoli.

Vediamo come ha risposto alle offese ricevute.

La sua storia d'amore con Alessandro Vicinanza fa sognare i telespettatori. Rivedere Ida Platano riprendersi dopo la travagliata e lunga relazione con il suo storico ex partner, Riccardo Guarnieri, ha avvicinato tantissimi follower del programma U&D alla nuova coppia. Felici, condividono weekend insieme tra la Campania e la Puglia, ma non tutti sembrano gradire la loro felicità.

Un hater, infatti, ha commentato l'ultima foto Instagram di Ida Platano così: «Sei famosa per cosa? Hai un titolo lavorativo? Sei andata a Uomini e Donne solo per trovare qualcuno che ti mantenesse. Ora capisco perché tuo figlio è un bastardo senza padre».

Ida Platano non può tollerare tali offese. E si è infuriata su Instagram, rispondendo all'hater: «Monnezza! Immondizia vera e propria. Io parlo e non mi sto zitta. Vi ho sempre detto che potete dirmi qualcosiasi cosa, ma non dovete parlare di mio figlio. Non è un bastardo».

E conclude: «Uomo o donna che ci sia dietro quest'account (l'hater, ndr) sai già come ti va a finire, perché non starò ferma davanti a questa cosa. Mio figlio non ha bisogno di un padre. Ha me come padre e come madre. Fate schifo. Vergognatevi».