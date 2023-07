Ilary Blasi, il bikini in vacanza infiamma i fan: il micro due pezzi a striscioline lascia poco all’immaginazione

Prove tecniche superate. Finita la conduzione dell'Isola dei Famosi, Ilary Blasi è partita per godersi le vacanze insieme al suo Bastian Muller. Dove si trova la conduttrice? In Brasile e sta sfoggiando i primi bikini della stagione. La showgirl, nelle ultime ore ha infatti pubblicato nelle sue Instagram stories delle foto, in cui non mostra un bikini qualunque: Ilary ha tirato fuori un micro due pezzi a striscioline che lascia poco all’immaginazione. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

I bikini indossati da Ilary Blasi al mare stanno riscuotendo un successone. Oltre a un modello crochet variopinto, ha voluto osare con un cut-out, laccetti fascianti e underboob in bella vista.

Immagini che hanno attirato l’attenzione dei suoi fan nelle ultime ore. Ovviamente i suoi follower non hanno pututo fare a meno di notare i suoi addominali scolpiti e la sua acconciatura "selvaggia".

Una spiaggia da sogno, esotiche palme e un comodo lettino: la showgirl non si sta facendo mancare niente in questi giorni e si sta dedicando al puro relax.

Adesso non ci resta che aspettare qualche altro "tocco chic alla moda" della conduttrice.