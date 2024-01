Ilary Blasi, fuga tra le montagne con Isabel e Bastian Muller: «Mamma e figlia due gocce d'acqua»

Le feste continuano per Ilary Blasi che, tornata da qualche giorno dalla vacanza sulle montagne svizzere, insieme all'amica e collega Michelle Hunziker, è ripartita per un'altra gita fuoriporta. Insieme a lei, la figlia Isabel Totti che somiglia sempre di più alla mamma: capelli lunghi e biondissimi, sguardo dolce e la risata contagiosa, «sono proprio due gocce d'acqua», scrive una follower della conduttrice sotto il suo ultimo post di Instagram.

Ilary Blasi e Bastian Muller sono sempre più vicini. Dopo un anno di relazione, i due sembrerebbero essere pronti per lo step successivo, la convivenza. D'altronde, nell'ultimo anno l'imprenditore tedesco è stato spesso in vacanza con la showgirl e i suoi figli, dalla Puglia, alla Svizzera, passando per i suoi soggiorni a Roma. La piccola Isabel è spesso il centro delle loro attenzioni e li accompagna nei viaggi più interessanti, come la visita a Londra poco prima delle vacanze natalizie.

La principessa di casa è sempre più contesa tra mamma Ilary e papà Francesco Totti che vorrebbe trascorrere più tempo con lei, complice anche la sua nuova famiglia, con Noemi Bocchi e i suoi figli, amici di Isabel.

Nel frattempo, la piccola, che somiglia sempre di più a Ilary, si è goduta i festeggiamenti per l'arrivo della Befana con alcuni suoi amici, Ilary Blasi e Bastian Muller.