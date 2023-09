Jolanda Renga "sposa" il fidanzato Filippo Carrante. La reazione di mamma Ambra Angiolini e papà Francesco Renga

Jolanda Renga, la figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, è volata in Africa con il fidanzato Filippo Carrante per affrontare insieme una delle esperienze più incredibili: il safari nel deserto africano dove si possono incontrare tigri, elefanti e molti leoni. Mamma Ambra ha già dato la sua approvazione alla coppia e papà Francesco sostiene la sua piccola. Ma come potrebbero reagire i due genitori quando verranno a conoscenza del matrimonio improvvisato in Africa tra i due, con tanto di anello con i fiori rossi?

Jolanda Renga, 19 anni, e il fidanzato si trovano in Africa per la loro nuova avventura tra gli animali e la cultura africana.

I due hanno condiviso molto del loro viaggio sulle loro storie Instagram, tra cui anche il loro matrimonio, tra le risate della giovane Jolanda e l'incredulità di Filippo.

I due si trovavano insieme ad alcuni ragazzi africani che hanno spiegato loro alcune tradizioni africane, tra cui alcune usanze legate al giorno del matrimonio. Jolanda e Filippo hanno voluto provare anche loro questa esperienza e hanno deciso di prendere parte ad una cerimonia di nozze molto veloce, dove un ragazzo africano ha legato il braccialetto e anello, incorniciato con fiori rossi, attorno al polso della figlia di Ambra, e Filippo ha messo l'anello all'anulare.

Si tratta di una cerimonia non ufficiale e a scopo dimostrativo, ma i due sembravano molto felici di compiere questo passo importante, insieme. Chissà come hanno preso la notizia i genitori di Jolanda, Ambra Angiolini e Francesco Renga? I due, tuttavia, non hanno ancora commentato le storie divertenti, ma i fan sono sicuri che entrabi vogliano vedere la loro piccola Jolanda felice, con una persona che la ama davvero, accanto a lei.