Lorella Cuccarini, la dieta e il segreto del fisico perfetto: «Mangio 5 volte al giorno e mi alleno con il metodo Calisthenics»

Lorella Cuccarini ha spettinato il palco del Teatro Ariston quando, insieme a Olly, ha duettato sulle note de "La notte vola". La cantante è parsa in forma smagliante e soprattutto con la stessa grinta di 35 anni fa. Tutti desiderano conoscere il suo segreto: come fa ad avere un fisico così tonico? Lorella lo ha svelato durante una recente intervista rilasciata a Vanity Fair.

Il segreto di Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini ha detto: «La regola fondamentale per me è la costanza: fare anche poco, ma tutti i giorni. In quest'ultimo anno alterno lezioni di Metabolico e di Calisthenics, due discipline che si avvicinano molto alla preparazione atletica per la ginnastica artistica: un’ora al giorno. Altro consiglio è quello di camminare. Se non si ha tempo per andare in palestra, basta una mezz’ora al giorno, ad una bella andatura: è un toccasana. Inoltre, io per stare in forma e mantenere alto il metabolismo, mangio 5 volte al giorno».

L'esibizione di Lorella con Olly

Il rapper Olly nella serata delle cover ha portato una versione rivisitata di uno dei più grandi successi di Lorella Cuccarini: "La notte vola". Il cantante ha reso più moderno il brano aggiungendo suoni elettronici e sintetizzatori.