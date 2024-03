Ludovica Valli incinta del terzo figlio: «La “cosa” più inaspettata di tutta la nostra vita insieme». La reazione (mancata) delle sorelle

Ludovica Valli ha da poco compiuto 27 anni e ha festeggiato insieme alla sua famiglia, il compagno Gianmaria Di Gregorio e i due figli, Anastasia e Otto Edoardo, con un viaggio a Dubai nelle splendide spiagge calde.

L'influencer, diventata famosa dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, condivide spesso la sua quotidianità e le sue avventure da donna in carriera e mamma di due piccoli. Ludovica ha annunciato, inaspettatamente, una sorpresa "non in programma" che però ha portato tanto amore.

Ludovica Valli, l'annuncio della terza gravidanza

Tra le onde e le spiagge di Dubai, Ludovica Valli ha annunciato di essere in dolce attesa del terzo figlio. «Ormai non potevamo più nasconderlo», ha detto la Valli nelle storie di Instagram dove si è mostrata molto emozionata perché non vedeva l'ora di condividere la notizia con i suoi follower.

L'ex tronista ha condiviso un video in cui si vedono i due figli, Anastasia e Otto Edoardo, e il compagno Gianmarco mentre le baciano il pancione, sempre più grande.

«Stiamo esplodendo d'amore, la "cosa" più inaspettata di tutta la nostra vita insieme», ha scritto sotto il video dell'annuncio ufficiale.

La reazione delle sorelle maggiori

In molti stanno aspettando qualche messaggio da parte delle due sorelle maggiori, Eleonora Valli e Beatrice Valli, ma per adesso ancora nulla, nonostante le due siano attive su Instagram. Il rapporto tra le sorelle è sempre stato molto altalenante, ma ultimamente le tre avevano cercato di trovare un punto di accordo, o almeno così sembrava al battesimo di Otto Edoardo.