Marica Pellegrinelli di nuovo incinta? «Dopo il tumore, voleva il terzo figlio». Le foto su Chi alimentano i sospetti

L'indiscrezione arriva dalle attente macchinette fotografiche dei paparazzi di Chi che avevano notato delle linee più morbide sulla modella Marica Pellegrinelli. L'ex moglie di Eros Ramazzotti aveva dichiarato di volere un terzo figlio, soprattutto dopo il tumore alle ovaie, scoperto per caso durante un controllo. Come sempre, è stata la prevenzione a salvarla.

La modella ha intrapreso da qualche tempo una relazione stabile con il dj William Djoko, con cui vorrebbe allargare la famiglia, dopo Raffaella Maria e Gabrio Tullio, avuto con Eros Ramazzotti. Andiamo a scoprire le nuove foto di Chi.

Marica Pellegrinelli si trovava per le strade di Milano, intenta a scattare uno shooting per un servizio fotografico, quando alcuni paparazzi della rivista di Alfonso Signorini hanno notato un pancino sospetto.

Secondo le indiscrezioni, Marica sarebbe solo al terzo mese di gravidanza e, quindi, il pancino è solo lievemente accennato. L'ex modella indossava un abito di velluto rosso molto natalizio, con dei dettagli sulla pancia, a voler forse, nascondere qualcosa...

La Pellegrinelli ha spiegato come ha scoperto la malattia: «Principalmente dolori alle spalle fortissimi... negli ultimi due mesi anche durante i rapporti», ma ha poi voluto chiarire, «Tra fare prevenzione ed allarmismo è un attimo». La modella ha chiarito cosa ha passato prima della diagnosi, sottolineando di aver sofferto a lungo di forti dolori. A una follower che le ha chiesto dei dettagli ha detto: «Dolori alle spalle fortissimi, da non dormire, da non poter usare una borsa, negli ultimi due mesi anche durante i rapporti. Quindi nausea, gonfiore ormonale e blue period».