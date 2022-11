Marina La Rosa: «Non faccio sesso da mesi. Le avventure? Sì, ma per eccitarmi serve...»

Marina La Rosa, la gattamorta della prima edizione del Grande Fratello, ha svelato di essere casta da diversi mesi. La 45enne messinese, che sui social si mostra spesso senza veli (per quanto consentito) e continua a provocare i suoi follower, ha rallentato con il sesso dopo la fine del suo matrimonio, fino a dire basta nell'ultimo periodo. In un'intervista ha spiegato il motivo.

Marina La Rosa a 45 anni continua a fare impazzire migliaia di Italia, eppure lei non si sente una sex symbol. «Non mi sono mai vista così bella. Anzi. Poi quando diventata un sex symbol mi faceva ridere, mi faceva piacere. Anche se quello che affascina di me non è tanto l'aspetto fisico, ma la persona che sono. C'è questa sensualità innata che probabilmente è da sempre, fa parte di me», ha raccontato.

«Non faccio sesso da un sacco di tempo. Sono tanti mesi ormai», ha detto l'ex gieffina al programma Lunatici, su Rai Radio2. «Per me l'organo sessuale principale, almeno nel mio caso, è il cervello. Se non mi si eccita il cervello, non mi eccito. Per cui faccio fatica a trovare una persona con cui instaurare una sintonia. Anche se fosse una semplice avventura, ne deve valere la pena. Non ho scelto la castità, né voglio essere asessuata - ha precisato - Sono libera e disponibile. Solo che non trovo la persona giusta. Secondo me faccio soggezione, ma non so perché».