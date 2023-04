Melissa Satta e Matteo Berrettini, la prima foto di coppia (ufficiale): innamorati a Miami, la dedica della showgirl

Già lo sapevamo (anche perché sono stati paparazzati insieme diverse volte) ma adesso è ufficiale: l'amore tra Melissa Satta e Matteo Berrettini va a gonfie vele. E dopo diversi mesi la showgirl, 37 anni, ha ufficializzato la storia postando sulla sua pagina Instagram la prima foto in coppia con il campione di tennis, 26 anni.

I due appaiono sorridenti e spensierati, mentre si godono il sole di primavera nella spiaggia di Miami. Melissa Satta ha raggiunto Berrettini in Florida, dove si è svolta la competizione tennistica Master 1000 Miami. Il tennista romano ha giocato, ma è uscito sconfitto dal match, eliminato con un doppio 7-6 da Mackenzie McDonald dopo 2 ore e 18 minuti di gioco.

Matteo Berrettini replica agli haters: «Melissa Satta una distrazione professionale? Irrispettoso. L'amore non è una colpa»

Le accuse sui social

C'è chi, sui social, ha accusato Melissa Satta di aver distratto Berrettini, ma lui ha precisato che la performance è stata inficiata dall'infortunio alla mano. A Repubblica aveva già detto «Mi spiace che una cosa totalmente positiva venga poi considerata come una distrazione professionale». I due si sono conosciuti tramite amici comuni poco prima di Natale. Di lì a poco sono iniziate a circolare le prime foto insieme, prima a una partita di basket al forum d'Assago, poi mano nella mano in giro per le vie di Milano. E ora l'ufficializzazione.