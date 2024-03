Michelle Hunziker cappuccetto rosso sotto la pioggia per portare le figlie Sole e Celeste a scuola: «Anche oggi una giornata da sogno»

Michelle Hunziker è molto presente nella vita delle sue bambine Sole e Celeste Trussardi e ovviamente anche in quella della figlia Aurora Ramazzotti e del nipotino Cesare. Quindi, gli impegni quotidiani da mamma, come ad esempio portare le figlie a scuola, non sono affatto un peso, nemmeno con la pioggia battente.

In questi giorni, infatti, il nord Italia (e non solo), è attanagliato dal brutto tempo e, ovviamente, anche i vip devono conviverci. Ad esempio, nelle scorse ore, Aurora ha pubblicato una storia ironica in cui scriveva: «Non mi ricordo più com'è fatto il sole». Quindi, ecco Michelle che, questa mattina, è uscita imbacuccata nella sua felpa e nel suo cappotto e mentre era per strada ha registrato delle simpatiche storie, poi postate su Instagram.

Michelle Hunziker ha pubblicato una nuova storia sul proprio profilo Instagram: indossa un cappuccio rosso e guarda sorridente la telecamera. La conduttrice svizzera sta accompagnando a scuola le sue bambine e, intanto, spiega ai suoi follower: «Ma che bella giornata. Anche oggi è proprio una giornata da sogno», nel frattempo, la pioggia le bagna il cappotto e la felpa. Michelle è molto amata dai suoi follower perché, oltre alla bravura che dimostra sempre in televisione, è anche molto ironica e scherzosa anche sui social.

Michelle Hunziker, in questo periodo, è impegnata anche con gli ultimi dettagli del suo show Michelle Impossible che ripartirà con la terza stagione il prossimo sei marzo.

Nei mesi scorsi, la conduttrice ha spesso filmato momenti di prove in sala ballo o gag con gli amici vip che, poi, saranno ospiti del programma.