Michelle Hunziker, look coordinato con il nipotino Cesare mentre ballano insieme: «Sono dolcissimi»

Michelle Hunziker è sempre più innamorata del nipotino Cesare, il primogenito di Aurora Ramazzotti e appena può trascorre del tempo insieme a lui, giocando e ballando. La showgirl svizzera ha condiviso con i suoi follower su Instagram alcuni passetti di danza mentre indossavano insieme un look in pendant che ha fatto innamorare tutti.

Nonna Michelle ha finalmente trascorso una bellissima mattinata insieme al nipotino Cesare. La showgirl era molto impegnata con le prove della nuova edizione di “Michelle Impossible” dove canterà e ballerà, proponendo al pubblico uno show esclusivo con ospiti di punta. Il nipotino Cesare è riuscito a catturare l'attenzione della nonna questa mattina, indossando un look molto simile al suo: jeans blu e piedini nudi sul parquet che seguono il ritmo della musica in sottofondo, mentre mamma Aurora Ramazzotti è impegnata in giro per la citta di Milano con appuntamenti di lavoro.