Miriam Leone, il pancione sempre più grande stupisce: «Sei incinta da 123 mesi». Lei risponde così

Miriam Leone, a breve, diventerà mamma del suo primo figlio di cui non conosce ancora il sesso perché lo vuole scoprire al momento del parto. Intanto, si prepara ad accogliere il nascituro con passeggiate in compagnia del marito che, nel frattempo, le scatta qualche foto. L'ex Miss Italia ha pubblicato le immagini sul proprio profilo Instagram e siccome il suo pancione è davvero grande, ha anche pubblicato un commento poco simpatico di una follower. Ecco cos'è successo.

Miriam Leone ha pubblicato una serie di nuove foto sul proprio profilo Instagram. Outfit casual, occhiali da sole e pancione sempre più grande, dato che, l'ex Miss Italia si avvicina al termine della sua gravidanza.

A corredo delle foto, l'attrice ha scritto: «Metti una mattina in giro per Milano…», aggiungendo l'emoticon di un pulcino. Lo scatto che, però, ha attirato l'attenzione di tutti, non è quello che ritrae Miriam ma lo screenshot di un commento poco simpatico che si riferisce al fatto che la futura mamma abbia raccontato molto della sua gravidanza su Instagram. La ragazza ha scritto: «Miriam Leone è incinta da 123 mesi». Quindi, l'attrice non si è limitata solo a non rispondere ma ha proprio postato il commento sul suo profilo così che tutti possano vederlo.

Il nuovo post di Miriam Leone ha riscosso moltissimo successo tra i suoi fan e in tantissimi hanno commentato con frasi del tipo: «Secondo me è un bel maschietto», «Sarai una mamma perfetta, me lo sento» oppure ancora «Ci sei quasi Miriam, la pancia è bassa».