Monia La Ferrara e Josh Rossetti: «Ecco quando è scattato il colpo di fulmine». La frecciatina a Mirko Brunetti

La storia d'amore tra il fratello di Greta Rossetti, Joseph, e l'ex concorrente del Grande Fratello, Monia La Ferrara, procede a gonfie vele. L'ex gieffina ha già dimenticato Massimiliano Varrese e con Joseph si è trattato di un poderoso e inaspettato colpo di fulmine. Oggi i due vivono felicemente la loro storia d'amore nonostante molti utenti del web non credono nella loro love story.

«Va tutto alla grande perché l'amore è sbocciato prima della primavera - ha sottolineato Joseph a Radio Radio -.

Il giorno in cui io andai a fare la sorpresa a Greta, Monia fu eliminata dalla casa e quindi ci siamo incontrati nel corridoio dell'hotel. Sono stato io a corteggiarla perché Monia è sempre stata il mio tipo. Ci sentivamo al telefono anche sei ore al giorno e facevamo videochiamate. Abbiamo avuto il colpo di fulmine e lo step successivo data la distanza visto che io sono a Monza e lei a Catania. Ci siamo trovati subito e sono cose che capitano una volta nella vita».

«Se sono arrivato al punto di farmi un tatuaggio con la data del giorno in cui ci siamo conosciuti per me è significativo ed è una cosa che ricorderò sempre - ha continuato Joseph - Io la guardo negli occhi e mi perdo, al di là dell'aspetto fisico. Mi ha travolto tutto di lei, dal carattere all'ironia, non mancano i momenti dove ridiamo».

Joseph ha concluso: «Greta sarà contenta del nostro fidanzamento e lo diceva già quando erano entrambe nella casa. Anche mia mamma è contentissima perché l'ha conosciuta. Tra Massimiliano e Monia non c'è stato niente e la storia è di 15 anni fa e se non è rinata ci sarà una ragione».