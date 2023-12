Morgan, primo Natale con le sue tre figlie: «Sono il papà più felice del mondo»

Cantanti, vip e celeb non sono immuni allo spirito e alle tradizioni del Natale. Ognuno di loro attribuisce un significato diverso e particolare a questi giori e differenti sono i modi per festeggiare, fra auguri speciali, regali, viaggi in luoghi vicini e lontani. Lo sa bene Morgan che, dopo tante difficoltà e polemiche che hanno accompagnato la sua vita, è riuscito finalmente ad abbracciare e riunire le sue figlie nel giorno di Natale.

Morgan su Instagram

Morgan ha avuto tre figlie da relazioni diverse: Anna Lou, nata dalla storia d'amore ormai finita con Asia Argento; Lara avuta nel 2012 da Jessica Mazzoli e la piccola Maria Eco, nata nel 2020 dalla sua attuale compagna Alessandra Cataldo.

Il cantante ha pubblicato nelle ultime ore un post sul suo profilo Instagram con tre foto insieme alle sue bellissime figlie. «Natale 2023 - ha scritto Morgan a corredo del post Instagram -. Sono il papà più felice del mondo, le mie tre meravigliose creature per la prima volta insieme».

Numerosissimi sono stati i commenti dei fan a corredo del post social che ha pubblicato il cantante. «Che belle che sono, sono le foto più belle che tu abbia mai pubblicato», ha scritto una fan. E ancora: «Che bello vederti insieme a loro, non lasciarle mai sole».