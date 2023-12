Morgan, per i 51 anni rivela il suo numero di telefono con un rompicapo: «Se indovinate fatemi gli auguri»

Morgan compie 51 anni. Sono stati anni importanti e pieni di emozioni, gli ultimi dell'ex frontman dei Bluvertigo che ha alle spalle una relazione importante terminata con Asia Argento, dalla quale ha una figlia, Anna Lou. Ma non è l'unica. Morgan è papà anche di Lara (avuta con Jessica Mazzoli) e Maria Eco, avuta dall'attuale compagna Alessandra Cataldo. Una vita piena di rock and roll e molti momenti controversi, l'ultimo quello di X Factor che, tuttavia, gli ha permesso di riscoprire una fetta del suo pubblico che apprezza questo suo lato anarchico.

Morgan è sicuramente uno dei personaggi che maggiormente fa discutere e non smette mai di lanciare frecciatine e indovinelli, anche dal suo profilo Instagram.

Morgan ha condiviso con i suoi follower una parte del suo numero di telefono privato, in modo da potergli fare gli auguri di buon compleanno direttamente.

«3-12-72 nascevo io. 51 anni fa.

Se indovinate la combinazione delle tre cifre mancanti fatemi gli auguri Il mio numero è 377_629_3_ Mancano tre cifre. Ciò significa che avete 1000 possibili combinazioni perché ciascun rullo ne ammette 10, dunque 10 elevato al cubo. Ma vi facilito l’esercizio restringendo il campo a 10 al quadrato come se fossero due le cifre mancanti perché vi rivelo che la terza e’ la somma delle prime due, anzi considerato che da 5 in su non si può ottenere un numero tra 0 e 9 si riduce ulteriormente. Quindi anziché 10 alla seconda abbiamo 54 combinazioni in tutto», ha scritto l'artista, scatenando i commenti dei fan.

«Vi riduco il numero di combinazioni: il meccanismo è lo stesso della stringa di Fibonacci, ossia > il numero successivo è dato dalla somma dei due precedenti es. 3=2+1, 8=5+3», ha concluso Morgan, sperando di aiutare i suoi follower.