Natalia Paragoni, primo compleanno di Andrea Zelletta da quasi papà: la dolce dedica sui social

Natalia Paragoni ha dedicato delle dolci parole al compagno e papà della bambina che sta per nascere, Andrea Zelletta che, proprio oggi, domenica 2 luglio, compie 29 anni. L'influencer e il dj si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne e, dopo essersi scelti, non si sono più lasciati. I due stanno insieme ormai da cinque anni e, proprio nelle scorse ore, Natalia ha annunciato ai suoi follower di essere entrata nel nono mese di gravidanza: a breve, stringerà tra le sue braccia la sua bambina.

Natalia Paragoni ha postato una serie di foto su Instagram in compagnia di Andrea Zelletta e ha scritto: «Auguri amore mio. Che traguardo stupendo. Io ti ho conosciuto un po’ dopo rispetto ad altri, ma quando tutti mi raccontano di te mi parlano di un ragazzo speciale e pieno di sogni. Due di questi tuoi desideri stanno per arrivare e so che non vedi l’ora. Io ti dico sempre “cosa ti manca? Hai tutto dalla vita” Infatti, sii orgoglioso dell’uomo che sei e dei nuovi traguardi che raggiungerai. Vivi a pieno la tua vita come hai sempre fatto. Ti amo principino. Ci vediamo dopo! Mi sei mancato».

La risposta di Andrea non ha tardato ad arrivare: «Non potrei chiedere di più. Stiamo per realizzare il nostro più grande sogno. Ora aspettami che prendo un aereo e arrivo! (era a Brescia per un evento musicale, ndr) Ti amo».

Nelle scorse ore, Natalia Paragoni si è sfogata sul proprio profilo Instagram, spiegando ai suoi follower di essere stata presa di mira dagli hater che hanno criticato il fatto che mostri troppo il suo pancione «come se quella incinta fosse solo lei».

A questa accuse, l'influencer ha risposto: «Fate più s*** e, poi, vedrete che sarete meno acidi».