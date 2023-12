Noemi Bocchi a New York con Francesco Totti: la coppia festeggia il 13esimo mese di relazione

Noemi Bocchi e Francesco Totti stanno girando il mondo insieme e, più volte quest'anno, si sono concessi lunghe vacanze e soggiorni all'estero anche insieme ai rispettivi figli. I due sembrano essere più innamorati che mai e, a parlare, non sono solamente gli scatti rubati dai paparazzi ma anche le foto che, soprattutto Noemi, posta sui social. In questo momento, la coppia si trova a New York dove starebbe festeggiando l'amore.

Noemi Bocchi e Francesco Totti si sono concessi una vacanza a New York insieme ai bambini e, proprio nella Grande Mela, avrebbero deciso di celebrare la loro storia d'amore. Nelle scorse ore, infatti, la compagna del Pupone ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto in cui dà un bacio sulla guancia all'ex calciatore e sullo sfondo c'è la città tutta illuminata a sera, con l'Empire State Building che spicca su tutti gli altri grattacieli. Ciò che, però, ha attirato l'attenzione dei fan è stato il numero aggiunto in basso a sinistra: «13», con tanto di cuore rosso e in sottofondo la canzone dei Modà, “Non è mai abbastanza”.

Totti e Noemi, infatti, starebbero festeggiando il loro tredicesimo mese d'amore, infatti, nonostante si siano conosciuti nel 2021, il loro rapporto si è trasformato in una vera e propria storia, solamente lo scorso anno.

I fan di Francesco Totti, oltre ad aver notato la sua felicità accanto a Noemi Bocchi, hanno anche pensato che la coppia ha scelto la stessa destinazione di Ilary Blasi e del compagno Bastian Muller che, qualche settimana fa, avevano deciso di concedersi una vacanza proprio a New York.