«Ho fatto un'operazione per cambiare il colore degli occhi, era il sogno della mia vita»: il prezzo dell'intervento è da capogiro

Il tiktoker italiano Lucky John, che sui social conta centinaia di migliaia di follower, ha da poco raccontato ai suoi fan social di aver coronato un suo sogno, sottoponendosi a un'operazione di cheratopigmentazione, un intervento reversibile che permette al paziente di cambiare il colore naturale dei propri occhi .

Tramite un video caricato sul suo canale Tiktok Lucky John spiega come funziona l'intervento, che in questo specifico caso è stato eseguito per una scelta puramente estetica.

L'operazione

L'operazione, ha raccontato l'influencer, è stata del tuttto indolore in quanto effettuato con anestesia oculare: «Ovviamente ero sveglio perchè dovevo seguire ciò che mi diceva il dottore "guarda su, guarda giù"». Ovviamente prima di dare il via all'intervento, il tiktoker si è dovuto sottoporre ad alcuni test meddici per ottenere il lasciapassare per poter fare in modo che il laser inserisse il pigmento desiderato all'interno dell'iride.

La durata è di 15 min a occhio, spiega, e non è per niente economico: questo tipo di operazione infatti può costare dagli 8.990 ai 9.760 euro, in base all'intensità del pigmento prescelto.

Non sono mancate le critiche degli utenti mosse a Lucky John, il quale ha replicato:

«Ho realizzato uno dei miei più grandi sogni! Lo so per molti sarà una cosa superficiale, ma per me non è così!».

Poi continua: «Non mi piacevano i mei occhi naturali.

Non mi rispecchiavano! Lo so dobbiamo accettarci, ma io non ci riuscivo. Dopo 10 anni che ci pensavo e con l’aiuto della mia famiglia finalmente un mio sogno è andato».