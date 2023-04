Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro più innamorati che mai dopo il Gf Vip: baci appassionati e la sorpresa di lui

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembrano essere più innamorati che mai. I due ormai ex concorrenti del Gf Vip sono molto attivi sui propri canali social, dove, ogni giorno postano foto e video in cui sono insieme. Il rapporto che avevano creato all'interno della casa, sta quindi, per la gioia dei fan, continuando ad essere coltivato anche nella vita reale.

Nelle ultime storie che Oriana ha postato su Instagram appare felice con Daniele che, poi, le fa anche una sorpresa.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno organizzato una cena post reality con i concorrenti con cui all'interno della casa avevano legato di più: Alberto De Pisis, Giaele De Donà che era in compagnia del marito Brad e, poi, c'erano anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

Dopo una serata fatta di balli, canti e sorrisi, Oriana e Daniele hanno immortalato con i propri telefoni un tenero momento: i due si sono, infatti, scambiati un dolce bacio.

Il modello di Verona, poi, ha voluto sorprendere la fidanzata presentandosi all'ingresso del locale con in mano un mazzo di rose rosse. Oriana, dopo la sorpresa iniziale, ha abbracciato il fidanzato con un gran sorriso sul volto.

Daniele e Oriana si sono conosciuti all'interno del Gf Vip e, tra loro due, non è scattata subito la scintilla: a entrambi, infatti, erano stati attribuiti diversi flirt. Poi, però, i due si sono avvicinati sempre di più e, dopo alcune incomprensioni (a quanto pare risolte), ora sono felici.