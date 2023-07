Piqué e Shakira, l'accordo: «Erano una coppia aperta, dovevano stare insieme solo di fronte ai media». L'ultimo gossip smentisce il tradimento

Shakira e Piquè ancora al centro del gossip. Oltre alle bordate che la cantante lancia al suo ex a ritmo pop ora arriva la rivelazione di un giornalista spagnolo che smentisce la versione che tutti sanno: Shakira è stata tradita dal compagno e lo ha appreso dai giornali. Ecco, per José Antonio Avilés (giornalista spagnolo) le cose non sono andate affatto così. Già qualche tempo fa l'esperto di informazione aveva parlato della relazione tra la pop star e il calciatore del Barcellona sostenendo che fossero una coppia aperta. «Tre anni fa hanno vissuto una crisi, superata quando hanno deciso di diventare una coppia aperta. E questa cosa l’ho saputa da fonti certe e vicinissime a Piqué».

Shakira parla di Piqué in tribunale: «Era un bambinone scatenato. Feci atterrare un aereo solo per dargli un bacio»

Piqué e Shakira, il tradimento alla base della separazione?

Rivelazione confermata e arricchita di condimenti in un celebre programma televisivo: «Confermo quello che avevo già detto. Gerard Piquè si sarebbe fatto beccare proprio dalla stampa, facendo così saltare tutto per aria.

Shakira e Hamilton, dopo Miami la frequentazione prosegue anche a Barcellona

Le parole della cantante

Le parole di Shakira erano state piuttosto convincenti: «Ho saputo tutto dai giornali. Ho scoperto la cosa nel modo peggiore possibile. Mentre mio papà era in ospedale e non stava bene io ho saputo di essere stata tradita.In quel momento è stato un colpo durissimo e pensavo di non sopravvivere. Da una parte c’era mio padre, l’uomo più importante che stava per abbandonarmi e dall’altra quello che mi aveva tradita. Mia madre e mio padre erano arrivati a Barcellona per sostenermi quando ero consumata dalla tristezza per la mia separazione. Poi quando eravamo tutti insieme mio papà è stato gravemente ferito in un incidente. Mio padre è stato il più grande esempio di resilienza». Come non schierarsi dalla parte della donna tradita? Impossibile, così tutti stavano dalla parte della Ferrari e la twingo ne era uscita distrutta. Ma ora tutto potrebbe essere ribaltato.

Cosa è successo

José Antonio Avilés infatti facendo riferimento alle recenti accuse mosse da Shakira per aver scoperto del tradimento dell’ex marito tramite i media mentre suo padre era in ospedale, ha aggiunto: «L’entourage del calciatore è rimasto sorpreso dalle nuove dichiarazioni di Shakira. Non si aspettavano le parole della cantante». Ma quindi il tradimento c'è stato o si tratta solo una trovata pubblicitaria per far parlare di se?