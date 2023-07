Julia Roberts festeggia 21 anni di matrimonio con il marito: la foto inedita

Julia Roberts è una delle attrici di Hollywood più amate di sempre. Il suo sorriso indimenticabile ha accompagnato i fan attraverso film romantici come "Notting Hill" e "Pretty Woman", a pellicole più impegnative come "Wonder". La star è stata sempre molto riservata sulla sua vita privata e ha condiviso raramente foto della sua famiglia.

Proprio ieri, 4 luglio, è stato il 21esimo anniversario del suo matrimonio con il direttore della fotografia, Daniel Moder. Per l'occasione, Julia Roberts ha condiviso uno scatto inedito.

Julia Roberts ha voluto condividere un momento molto importante per lei con i suoi follower su Instagram. Ieri è stato l'anniversario di matrimonio con Daniel Moder. I due hanno festeggiato 21 anni di matrimonio e per l'occasione, l'attrice di "Pretty Woman" ha condiviso uno scatto molto romantico che ritrae i due mentre si scambiano un bacio a stampo, entrambi con gli occhi chiusi, persi nel momento del dolce gesto.

I fan hanno apprezzato molto il gesto di condivisione di Julia Roberts e si sono congratulati per il loro amore così vero e forte. Non è scontato vedere una coppia di Hollywood festeggiare 21 anni di matrimonio, forse il segreto sta nella riservatezza che Julia ha sempre avuto nei confronti della sua vita personale? Probabilmente sì.