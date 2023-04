Amici 22, incontro tagliato tra Angelina e Wax? I sospetti: «Lui a petto nudo»

L'ipotesi che tra Angelina Mango e Wax ci possa essere molto più di un'amicizia è sempre più forte sul web. I fan del programma Amici, di Maria De Filippi, sostengono che tra i due sia nata e una vera e propria passione. Tutto è nato dalle immagini di un daytime in cui veniva ripresa l'eliminazione di Alessio.

Poco prima che venisse dato l’annuncio da parte di Maria De Filippi in casetta, probabilmente c’è stato un attimo di pausa che non si è visto bene da casa, poi quando è partita la registrazione si sono visti prima Angelina e poi Wax che sono tornati a sedersi. Al pubblico non è sfuggito però il dettaglio che lui fosse a petto nudo e che provenissero dalla stessa direzione. Da qui sono impazzite le teorie secondo le quali tra i due ci sarebbe qualcosa che va oltre l'amicizia e che la produzione abbia tagliato il loro incontro.

Alcuni fan del talent pensano che la produzione abbia tagliato il momento in cui Wax va a consolare Angelina. Lei si sarebbe isolata in giardino dopo l'eliminazione di Federica. Nel video si vedono delle scarpe simili a quelle di Wax. Nessuno ha mai parlato di un'ipotetica relazione tra i due, ma i dettagli dei filmati e il fatto che ci sia stato un evidente taglio, stanno scatenando i sospetti.