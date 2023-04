Luca Salatino e Soraia Cerruti, la rivelazione choc sulla coppia: «Lei lo ha tradito e sta con un altro uomo»

La crisi tra Luca Salatino e Soraia Cerruti sembra essere più che vera. Da giorni si parla di una possibile separazione tra la coppia nata nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Anche se c'è stato chi ha insinuato fosse stato tutto montato ad arte per partecipare a Temptation Island, pare che dietro l'allontanamento i motivi siano reali.

Da tempo i due non compaiono insieme sui social, l'ultima foto di coppia sul profilo di lui è di due mesi fa, mentre Soraia ha reso il profilo privato. L'esperta di gossip, Deianira Marzano, ha però mostrato diversi direct che le sono arrivati su Instagram, con segnalazioni di tradimenti da parte di Soraia. Pare che la Cerruti abbia lasciato Luca per stare con un altro ragazzo, con il quale vivrebbe addirittura insieme da qualche settimana.

Diversi utenti di Como, città natale di Soraia, hanno raccontato di aver visto la ragazza insieme a un altro ragazzo. I due sarebbero stati avvistati a Napoli, mentre lei saliva in una lussuosa macchina insieme a lui. L'uomo in questione sarebbe un imprenditore conosciuto a Como, ma noto anche per essersi sempre circondato di belle donne con le quali tuttavia, non sembra aver avuto relazioni molto lunghe. C'è chi sostiene che Soraia sia solo una di loro e che lasciando Luca, avrebbe perso un uomo d'oro, che le ha sempre dimostrato di amarla molto.