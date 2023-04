Mattia Zenzola e Benedetta Vari, bacio ad Amici: ecco la reazione del fidanzato di lei

Mattia Zenzola, ballerino latino americano di Amici e allievo di Raimondo Todaro, continua ad essere sotto riflettori insieme a Benedetta Vari. I due ragazzi, infatti, oggi rappresentano una delle coppie più acclamate dal pubblico e le loro performance sono tra quelle più attese.

Spesso, le loro coreografie sono molto sensuali e Mattia e Benedetta si sono trovati più volte con i visi molto vicini. In particolar modo, durante una coreografia, i due ballerini si sono trovati così vicini da sfiorarsi le labbra, dandosi un bacio che non era previsto. Ma cosa è successo dopo? Andiamo a scoprirlo.

Sono moltissimi i fan che hanno ipotizzato che tra Mattia Zenzola e Benedetta Vari ci sia del tenero. Mentre le numerose voci continuano a girare sui social, Simone Maselli, il fidanzato della ballerina, ha voluto rispondere con un post Instagram sul suo profilo che ha sorpreso i fan.

«Quando la tua ragazza si espone pubblicamente va incontro a tante cose, soprattutto alla cattiveria della gente, che utilizza quelle che sono delle mere esigenze mediatiche come arma per poter dare sentenze intromettendosi nella tua vita privata», ha scritto il fidanzato di Benedetta su Instagram.

Simone Maselli ha spiegato di non dare peso alle cattive voci della gente. Lui crede nella sua storia d'amore con Benedetta e spera solo il meglio per la ballerina. «Continua ad essere come sei, ti amo con tutte le forze che ho. Ti lascio il mio cuore e mi tengo il tuo», ha poi concluso.