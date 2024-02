Ricky Martin, l'ossessione: «Adoro i piedi, sono fissato. Sul coming out dico che è stato fantastico, avrei dovuto farlo prima»

Ricky Martin è stato, ed è tutt'ora, il sogno proibito di milioni di fan che l'hanno conosciuto in tutto il mondo con la sua hit “Livin' La Vida Loca”. Il cantante e ballerino portoricano ha sempre cercato di mantenere più privata possibile la sua vita fuori dal palco, anche se, quando, poi si raggiungono certi livelli di popolarità, è praticamente impossibile mantenere il riserbo. Così, in una sua recente intervista rilasciata a GQ, Ricky Martin ha raccontato le sensazioni dopo il coming out, cosa pensa dei ragazzi gay che, al giorno d'oggi, hanno il coraggio di dire fin da subito chi sono. Inoltre, il cantante ha anche parlato di un'ossessione alquanto particolare. Ecco di che cosa si tratta.

Ricky Martin ha rilasciato un'intervista alla rivista GQ a cui ha raccontato ciò che gli suggerivano i suoi amici in merito alla sua sessualità negli anni '90: «Se fai coming out sarà la fine della tua carriera. Mi dicevano così ma volevano solo proteggermi. Mi dispiace e se ci penso ancora oggi mi ferisce, il fatto che abbia chiesto ai miei familiari il riserbo più assoluto. Li ho portati io a questo, ma non voglio avere sensi di colpa, perché solo se si affronta quello che ho vissuto io, si può capire che cosa ho passato. È importante vivere la vita senza nascondersi e avere paura del giudizio. Ogni volta che vedo un adolescente fare coming out, penso: Sei così fortunato, perché non dovrai più affrontare il fatto di non essere coerente con te stesso».

Poi, Ricky Martin ha aggiunto: «Sono orgoglioso di dire che sono un uomo omosessuale fortunato. Fare coming out è stato fantastico. Non si può fare coming out due, tre volte? Vorrei averlo fatto prima. Ma il passato è per sempre fuori dal nostro controllo».

Alla fine della sua intervista, Ricky Martin ha spiegato di essere molto felice in questo momento della sua vita. Lo scorso anno, dopo sei anni di amore e due figli, il cantante si è separato dal marito Jwan Yosef e, ora, gli piace essere single.

Sempre a GQ ha detto: «Mi diverto tantissimo alle feste dove conosco sempre persone nuove e non mi vergogno a rispondere quando mi chiedono quale sia la mia ossessione. Adoro i piedi. Adoro i massaggi ai piedi e bacerei i piedi come un matto per ore. Tutti noi abbiamo qualche feticismo: alcuni sono fissati con le ascelle».