Irama, Khady Gueye smentisce la relazione: «Lui ha la sua vita, io la mia... non stiamo insieme. Hanno storpiato le mie parole»

Irama fa parte dei 30 cantanti che prenderanno parte a Sanremo 2024 e che si esibiranno sul palco più prestigioso d'Italia, quello del teatro Ariston. Il cantante sarà in gara con il brano "Tu No" che i suoi fan non vedono l'ora di ascoltare. In questi giorni, tuttavia, l'ex allievo di Amici è stato al centro dell'attenzione per la sua storia d'amore con la modella Khady Gueye che, però, nelle scorse ore ha fatto sapere di non essere legata sentimentalmente all'artista.

La smentita di Khady Gueye

La modella di origini senegalesi era protagonista di un servizio sul settimanale Di Più al quale avrebbe detto che uno dei suoi sogni nel cassetto era proprio quello di diventare mamma e che sperava di avere dei figli da Irama nell'arco dei prossimi tre anni. Frasi che hanno fatto pensare ai fan a una relazione solida. Tuttavia è la stessa Khady a smentire quelle parole. In un messaggio su Instagram all'esperta del gossip, Deianira Marzano, la modella spiega: «Ciao, ho visto che hai ripubblicato il giornale ma io non sono la fidanzata di Irama e hanno totalmente storpiato le parole che ho detto nell'intervista. Sto già prendendo provvedimenti a riguardo. Ti chiederei cortesemente di non alimentare la cosa perché non sono cose vere. Lui ha la sua vita e io ho la mia. Non è la prima volta che vengo associata a lui. Non stiamo insieme».

Chi è Khady Gueye

Khady Gueye è un volto noto a chi segue i reality show in cui si parla di sentimenti. Infatti, la modella ha partecipato alla scorsa edizione di Ex On The Beach dove ha ritrovato l'ormai ex fidanzato, Dario.

La ragazza, poi, è molto seguita sui social: il suo profilo Instagram conta più di 100mila follower.