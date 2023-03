Selena Gomez senza trucco su Instagram: «La regina delle regine». Frecciatina alla rivale?

Selena Gomez ha postato alcune nuove foto sul proprio profilo Instagram, che la ritraggono completamente senza trucco e al naturale. Sono sempre di più infatti, le star mondiali che decidono di mostrarsi senza filtri e senza make up così da veicolare il messaggio che i social non sono la vita reale e che ogni viso e corpo è bello a modo suo. Inoltre, Selena Gomez ha sempre ritenuto fondamentale trasmettere il concetto di body positivity così da limitare anche il bullismo.

La didascalia che Selena Gomez ha scritto sotto il suo ultimo post Instagram, recita: «Violet chemistry» e in molti pensano sia un chiaro riferimento a uno dei nuovi brani di Miley Cyrus che si intitola proprio così. La canzone parla di amore nei confronti di un partner ma alla fine l'amore deve essere riservato in primis a se stessi e quindi la didascalia calza a pennello con le foto di Selena Gomez struccata.

La cantante ha più volte affermato che tutti dovrebbero accettarsi per ciò che sono e non fare riferimento a ciò che vedono sui social perché non c'è quasi nulla di reale. Sotto al post di Selena sono comparsi migliaia e migliaia di commenti: tutti fan della cantante che si complimentano per la sua bellezza. Alcuni scrivono: «La più bella in assoluto» altri invece «La regina delle regine», saranno riferimenti indiretti ad Hailey Bieber?

L'origine dei dissapori tra Selena Gomez ed Hailey Bieber sono da ricercarsi nella fine della storia d'amore della prima con Justin Bieber: i due cantanti hanno fatto coppia fissa per ben otto anni, poi si sono lasciati e poco dopo lui ha sposato la modella.

In molti pensano che Hailey sia la causa della rottura tra Selena e Justin. Sia la cantante che la modella hanno più volte cercato di placare i fan chiedendo loro di essere rispettosi e non offensivi sui social. Alcune settimane fa Selena ed Hailey si sono ritrovate ad un evento e si sono scattate alcune foto insieme: la pace sembrava essere tornata... fino a quando alcuni fan di Selena hanno ipotizzato che la modella la deridesse su un video di TikTok.