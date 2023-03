Soleil Sorge: «Forse un figlio da qui a tre anni»

Soleil Sorge conduce il programma web "GfVip Party" insieme al collega Pierpaolo Pretelli. Proprio durante l'ultima puntata dello show, l'influencer ha fatto una dichiarazione choc che ha lasciato a bocca aperta il compagno di Giulia Salemi ma anche tutti i fan del reality che erano in ascolto. Soleil, quando partecipò al Grande Fratello Vip, fece molto parlare di sé, soprattutto per la relazione che intrattenne con Alex Belli e la querelle che si creò con la moglie di lui, la modella Delia Duran.

Durante la diretta del GfVip Party, Soleil ha risposto ad alcune domande di Pierpaolo Pretelli. L'ex gieffino le ha chiesto: «Quali sono i tuoi piani per il futuro prossimo?», al quesito la modella ha risposto: «In realtà ancora non lo so, forse un figlio, da qui a tre anni».

Dopo lo sgomento generale, Soleil ha riso e poi ha aggiunto: «Anche se forse è meglio se adotto un cucciolo di panda».

Nelle scorse ore, i riflettori social sono stati puntati sui profili di Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Le due ex concorrenti del GfVip si sono, infatti, lanciate alcune frecciatine che non sono passate inosservate.

La modella italo americana "ha accusato" Sophie di continuare a copiarla.