Sophie Codegoni e la rimozione del tatuaggio: «Fa troppo male. Prima di farne un altro ci penserò mille volte»

Sono molte le persone che rientrano nel club dei pentiti dei tatuaggi, che per motivi più disparati come una storia d'amore finita, l'essersi rivolti a un pessimo tatuatore o per estetica, hanno deciso di sottoporsi a uno o più trattamenti per farli scomparire. E lo sa bene Sophie Codegoni, ex concorrente del GfVip, che nelle ultime ore ha dovuto affrontare la seconda seduta di laser per rimuovere un tatuaggio «enorme» che ha sulla parte superiore del braccio. Un grosso disegno geometrico in pieno stile mandala che a Sophie Codegoni «non piace più». Di conseguenza nelle ultime ore, l'ex gieffina ha riferito ai suoi follower quanto sia più doloroso rimuovere un tatuaggio che farlo. «Sto andando a fare la seconda seduta di laser per togliere il tatuaggio - ha sottolineato Sophie Codegoni nelle sue Instagram stories - La prima ero agitata ora ho la certezza che fa davvero male. Mi viene da piangere solo al pensiero».

Sophie Codegoni ha raccontato ai suoi follower di dover dividere le sedute di laser in due incontri settimanali. «Adesso devo tenere l'anestetico per mezz'ora - ha spiegato l'ex gieffina attraverso le sue Instagram stories -.

Notizia orribile, volete saperla? Purtroppo dovrò dividere le sedute e venire qui due volte settimana perché la prima parte del tatuaggio si è sbiadita mentre la parte inferiore no».

Sophie Codegoni ha aggiunto: «Il tatuaggio è troppo grosso e quindi con una seduta unica il laser non riesce a prendere tutta la grandezza. Fa malissimo anche con l'anestetico, immaginate senza. Un male incredibile: brucia e pizzica. Prima di fare un tatuaggio da oggi in poi ci penserò mille volte».