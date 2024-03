Stefano De Martino, frecciata a Belen Rodriguez: «Siamo in zoom out. Il dramma di oggi è la farsa di domani»

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, un amore per lungo tempo ha tenuto banco. Ora i due si sono lasciati. Oggi com'è il rapporto tra i due ex?

Al quotidiano Il Messaggero Stefano De Martino ha rilasciato un'intervista dove ha parlato di lavoro, ma non solo. Ovviamente c'è stata la domanda sull'ex moglie, Belen Rodriguez. Ecco cosa ha risposto lui, impegnato in queste settimane nel suo one-man-show “Meglio stasera”, che vede il conduttore protagonista in molteplice veste, narratore, cantante, ballerino e intrattenitore, accompagnato sul palco dalla Disperata Erotica Band e da un corpo di ballo (al teatro Brancaccio di Roma, fino a domenica).

Stefano De Martino e la relazione con la ex Belen. Tra le colonne del quotidiano romano è arrivata la domanda: “Si è augurato che la storia con Belen passasse dalla “tragedia in primo piano” alla “commedia in campo lungo”.

A che punto siamo?”. Stefano De Martino ha risposto in questo modo: «Siamo in zoom out (in lento allontanamento, ndr). Il dramma di oggi è la farsa di domani. Di drammi, in questo mondo, ce ne sono altri», chiudendo così l’argomento.

Che per Stefano De Martino sia arrivato il momento di presentare la sua nuova fiamma al pubblico? Forse... di recente sui social è comparsa insieme a lui una misteriosa ragazza, ma le prove che si tratti di una semplice amicizia continuano ad accumularsi e a dare un'ulteriore conferma di questa tesi sono le stories pubblicate dall'influencer Deianira Marzano che spiega che la ragazza in questione si chiama Luciana, è una stylist e i due sono amici da più di 6 anni grazie a una loro amicizia in comune con la designer napoletana Gilda Ambrosio. Sembrerebbe dunque che De Martino sia ancora single.

Abbazia di Santo Spirito, 20 Settembre 2013: il matrimonio della showgirl argentina Belen Rodriguez con l'ex ballerino di “Amici” Stefano De Martino fu uno degli eventi dell’anno: social network, giornali, riviste, radio, televisione, articoli sul web… il matrimonio di Belèn e Stefano è stato davvero un evento mediatico senza precedenti in Italia!