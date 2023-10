Tommaso Zorzi in lacrime dopo il pomeriggio al pronto soccorso: «Sono completamente esaurito»

Tommaso Zorzi ha mostrato su Instagram un lato molto fragile del suo carattere . Non è un momento facile per lui, dopo essere stato al pronto soccorso per una sospetta trombosi, i dottori gli hanno consigliato di riposarsi e un antibiotico per quella che si è rivelata essere un'infezione causata da un incidente durante la Milano Fashion Week e gli allenamenti in palestra che lo hanno affaticato.

In questi giorni di totale relax, l'influencer milanese si sta dedicando a se stesso per riprendersi totalmente, tra passeggiate in centro e pomeriggi passati a guardare serie tv e film.

Uno di questi lo ha commosso particolarmente e, incredulo, ha condiviso il momento con i suoi follower.

«Non riesco a crederci, sto piangendo così tanto. Sono completamente esaurito, non mi è mai interessato il calcio, ma questo documentario su David Beckham mi ha fatto emozionare davvero tanto», ha confidato Tommaso ai suoi fan.