Tommaso Zorzi: «Ho frequentato un ragazzo che dopo 6 mesi è scomparso, ma poi ho capito il motivo e l'ho perdonato»

Tommaso Zorzi è single da qualche mese. Dopo la lunga relazione con il ballerino di Amici, Tommaso Stanzani, si vociferava che potesse essere in corso una frequentazione con uno stilista, ben presto giunta al termine poco prima della fine dell'estate.

Con il cuore libero e leggero, Tommy ha voluto raccontare un aneddoto molto divertente ai suoi follower su Instagram, prendendo spunto dalla notizia dell'apertura del profilo Tinder di Sharon Stone.

Tommaso Zorzi ha raccontato ai suoi follower di essere stato ghostato da un ragazzo con cui si è frequentato per 6 mesi.

Il termine ghostare, appartenente al linguaggio della GenZ vuol dire che, durante il periodo della conoscenza (ma non solo), uno dei due ragazzi scompare nel nulla, non rispondendo più né a chiamate, né a messaggi, proprio come un fantasma.

«Beh una volta sono stato ghostato da un ragazzo con cui mi scrivevo per sei mesi, ma più tardi ho scoperto che non mi aveva ghostato, era solo stato arrestato. Quindi io ho aspettato che uscisse di prigione per dargli una seconda opportunità perché il problema non ero io, ma la legge italiana!» ha raccontato Tommaso tra l'ironia e il divertimento dell'aneddoto che ha fatto ridere i suoi fan, ma lui forse un po' meno...