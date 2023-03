Totti e Ilary Blasi, l'accordo per la separazione consensuale non si trova: dalla casa all'affidamento dei figli, tutti i fronti che restano aperti

Tra Francesco Totti e Ilary Blasi l’accordo di divorzio non si trova. Dopo mesi di trattative cominciate ad agosto gli avvocati Antonio Conte (per lui) e Alessandro Simeone (per lei) non si parlano neanche più. E intanto incombe la scadenza del 14 marzo, data della prima udienza per la giudiziale, e al momento nessuno ha chiesto il rinvio, come spiega il Corriere Della Sera. Restano aperti tutti i fronti.

La questione economica

Totti adesso non ha introiti fissi mentre Ilary Blasi, che ad aprile riprende L’Isola dei Famosi, ha un contratto milionario. L’assegnazione della villa dell’Eur, in cui è rimasta lei con i tre figli mentre Francesco fa la spola con l’attico e superattico di Roma Nord che divide con Noemi, ma questo non significa che voglia rinunciare all’intera casa padronale.

L’affidamento dei figli

Se è scontato che la piccola Isabel (6 anni) starà con la mamma, non lo è altrettanto per Cristian e Chanel (uno di 17 e mezzo, l’altra di quasi 16) che potrebbero decidere diversamente. Entrambi si sono rifidanzati. Totti con la sua Noemi Bocchi, Ilary con l’imprenditore tedesco Bastian Müller. E la ritrovata serenità sembrava favorire una rapida tregua. Così non è stato. Dispetti, rancori e veleni reciproci dell’estate scorsa, esasperati dal clamore mediatico, hanno lasciato il segno. La contesa borsette contro Rolex è la madre di tutti i loro bisticci coniugali. Lunedì 6 marzo, al massimo martedì 7, potrebbe esserci la quarta udienza davanti al giudice Francesco Frettoni, che dovrà decidere se e quanti testimoni ascoltare, considerando che ciascuno ne ha elencati una dozzina. Praticamente come il cast di un reality, ovvio che ne verrà ridotto il numero. Non che i due sembrino preoccupati.