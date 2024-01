Valentina Ferragni riprende a fare pole dance: «Dopo sei mesi di stop sono di nuovo nel mio posto preferito»

I propositi per il nuovo anno posso essere tema di diversi tipi di dialogo, come una conversazione con un'amica, un confronto con la propria mamma e un silenzioso colloquio con sé stessi. Scegliere di mettere i propri progetti su carta può essere un ottimo modo per lavorare e avvicinarsi a poco a poco agli obiettivi. E lo sa bene Valentina Ferragni che ha scelto di riprendere a pieno ritmo la pole dance. La sorella di Chiara Ferragni ha sempre mostrato ai suoi follower su Instagram la sua passione per questa disciplina sportiva. Uno sport ad alto tasso di fatica, ma capace di regalare grandi soddisfazioni, oltre che tanto divertimento. E proprio nelle ultime ore, Valentina Ferragni ha spiegato il motivo per il quale è stata ferma circa sei mesi.

«Io come ogni anno ho messo degli obiettivi che voglio cercare di raggiungere nel mio 2024 - ha spiegato Valentina Ferragni nelle sue Instagram stories - Alcuni sono semplici ed altri sono un po' delicati.

Come sapere bene, mi avete visto, faccio tanto pilates e oggi ritornerò a fare il mio amato pole dance dopo sei mesi di stop. Sono stata ferma a causa della costola rotta. Adesso però devo andare nel posto per allenarmi perché a casa sono più pigra e non riesco ad allenarmi come e quanto vorrei. Ho capito che basta trovare quei dieci o quindici minuti per allenarsi bene e avere uno stile di vita più attivo».

Le vacanze estive 2023 di Valentina Ferragni sono state dolorose. L'influencer ha condiviso con i suoi follower una tragedia sfiorata a St Barth, durante la vacanza con Matteo Napoletano. Una disavventura avvenuta in mare, durante un giro in moto d’acqua, dalla quale Valentina Ferragni è uscita con due costole rotte.