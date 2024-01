Zaccagni, Chiara Nasti è di nuovo incinta: al derby Lazio-Roma arriva la conferma

Gol, esultanza sotto la sud e nuovo figlio in arrivo. La serata di Mattia Zaccagni è volta nel migliore dei modi per l'attaccante della Lazio che ha sbloccato il risultato su calcio di rigore. L'ex esterno offensivo del Verona non ha lasciato spazio all'immaginazione con la sua esultanza: pallone sotto la maglia dopo aver spiazzato Rui Patricio. Un gesto usato da tempo dai calciatori che annuncia un figlio in arrivo. Nuova gravidanza, quindi, per Chiara Nasti, con la notizia che era già circolata nei giorni scorsi. Mattia ha voluto festeggiare in questo modo la rete arrivata in un momento non molto semplice della stagione.

