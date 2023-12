Chiara Nasti e la borsa Chanel, veleno sugli haters: «Nel 2024 anche voi uomini potete usarla se vi piace così tanto...»

Chiara Nasti è spesso nel mirino degli haters. Sono in molti a criticarla per il suo stile di vita e per il suo stile di lusso ostentato sui social. Anche questa volta il web non si è risparmiato, ma la donna ha risposto a tono.

Il post

Il post incriminato rigurda una foto insieme a suo marito Mattia Zaccagni, in cui Chiara Nasti mostra in primo piano una borsa di Chanel rossa. Sono in molti ad aver commentato: «Che cafona, non serve la posa, l'abbiamo vista la borsa, tranquilla...» e «La prossima volta, mettila un po’ più in vista… imbarazzante» oppure «Due foto veramente brutte». L'influencer ha da poco risposto ai follower con una 'storia' su Instagram: «Se il mio intento fosse stato far vedere la borsa (due co****ni ormai mi hanno annoiata pure le borse) cosa va a togliere a tutta sta gente che piange sotto le mie foto? Ma cosa più sconvolgente ... gli "uomini" (chiamiamoli così va) perché so ossessionati da ste Chanel/hermes? Siamo nel 2024 quasi potete metterle anche voi se tanto vi piacciono e io non credo che un UOMO sano prima cosa che gli passi in mente è porre l'attenzione sulla mia borsa tutte le volte. Per quanto riguarda le donne non mi sconvolge .. sono cose che piacciono a tutte e il desiderarle scatena rabbia in alcune. Ma i ragazzi (uomini non lo siete) mi fanno scompisciare».