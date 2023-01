Giacche bomber, maglioni a filo e perfino la famigerata gonna da uomo. Dopo la settimana della moda maschile di Parigi appena conlusa e l'ultima edizione di Pitti uomo, è tempo di tirare le somme. Cosa cercano gli uomini e su cosa puntano per rinnovare il guardaroba? Il report delle ultime tendenze è stato stilato da Stylight, sulla base del comportamento social di 120 milioni di utenti nelle categorie maschili.

Gli outfit più cercati

La avevamo vista tornare già alla fine del 2022, e ora il revival è ufficiale: la giacca bomber, grande classico dei campus americani (vedi alla voce MSGM ), è il capospalla più richiesto dal mondo maschile con un aumento del 20% dei clic su Stylight. La versione più gettonata sulle passerelle è quella puffy che ricorda un piumino come quello di Prada, mentre Gucci lo vuole in tessuto satinato. Alla voce cappotti fa capolino timidamente (ma neanche tanto) il Trench XXL, sì, proprio quello che tutti abbiamo cercato nei mercatini dell'usato: l'8% in più lo cerca anche su Stylight. E sotto? Un maglione, rigorosamente a filo (+22% di clic su Stylight) e oversize, come si indossa da qualche anno. L'outfit è completo? In realtà no: da registrare anche un aumento dell'interesse per la gonna da uomo, che dopo il precursore Billy Porter, il quale indossò un modello Giles Deacon Couture agli Oscar 2020, è stata ufficialmente sdoganata. L'ultimo in ordine di data a sfoggiarla è stato infatti l'ex vampiro Robert Pattinson, in Paris per la sfilata Dior, il che ha fatto aumentare i clic su Stylight del 15%, mentre su TikTok spopola l'hashtag #skirtsformen.

Colori pastello

Se le passerelle hanno visto una forte presenza di delicati colori pastello come il giallo canarino, il lilla e il pesca, (visti, tra gli altri, da Gucci e Fendi), i colori più cercati sembrano rimanere più neutri: il beige ha subìto un incremento del 35% dei clic su Stylight contro il +21,5% dell'azzurro e il +10% del grigio. Forse non siete pronti per il rosa pallido, ma ai vostri figli piacerà (cit.)