«Ho iniziato a perdere i capelli a 13 anni, mi sentivo sola e indossavo parrucche. È stato un trauma, ma non voglio più nascondermi»

Paure, incubi (non solo notturni), ossessioni e fissazioni: le donne che si trovano ad affrontare l'alopecia soffrono anche dal punto di vista emotivo. Perdere i capelli, soprattutto in maniera molto rapida, provoca in alcune donne un senso di assoluta inadeguatezza, spingendo alcune di loro a chiudersi tra le mura di casa. Lo sa bene Nicole Thomas, 27 anni, che ha iniziato a perdere i capelli e soffrire di alopecia all'età di 13 anni. Nicole ha perso il 70% dei suoi capelli e ha indossato parrucche per tre anni.

«Negli ultimi otto anni ho avuto una crescita e una perdita di capelli stabile, ma 18 mesi fa ho iniziato a notare che la mia alopecia era tornata insistentemente», ha raccontato Nicole Thomas a The Mirror. Nicole ha perso circa il 70% dei suoi capelli sulla nuca, sull'attaccatura, ma questa volta non vuole abbattersi. «All'età di 13 anni ho vissuto un periodo così buio.

Mi sentivo sola. L'alopecia mi controllava. Ora invece sto riprendendo in mano la situazione. Tutto è diverso».

Negli anni Nicole ha fatto delle infiltrazioni intralesionali del cuoio capelluto che hanno contribuito a stimolare la crescita dei suoi capelli, un trattamento che le ha permesso di non indossare più parrucche fino a 18 mesi fa. «L'alopecia è tornata, ma non voglio più nascondermi», ha concluso Nicole.