Ambra Angiolini, “T'appartengo” arriva in ospedale: la sorpresa per una mamma commuove il web

Ambra Angiolini e il suo tormentone "T'appartengo" hanno reso felice una mamma ricoverata al San Raffaele di Milano per un brutto male. Il video che mostra Ambra e la mamma malata mentre provano insieme il celebre ballo del brano, che ha fatto scatenare tutto il pubblico di X Factor la scorsa settimana, è diventato virale sulla piattaforma social TikTok e ha fatto emozionare gli utenti: «Ambra sei una bellissima persona», ha scritto qualcuno, sottolineando il dolce gesto compiuto dall'attrice e cantante romana.

Ambra è andata a trovare una mamma malata all'ospedale provando a portare un pizzico di gioia e allegria in un periodo così complicato per lei e la sua famiglia. A riprendere le due ci pensa il marito della donna, che nel frattempo se la ride per la scena esilarante.

Ambra, infatti, si è offerta per un vero e proprio tutorial. Le due donne hanno cantanto insieme il brano imitando le mosse del ballo: «Questa canzone non serve a niente, ma a questo serve, ok? Fa guarire cose assurde», ha detto Ambra.

Le due hanno cantato insieme e alla fine non hanno trattenuto le risate: un momento di spensieratezza che ha sicuramente rallegrato la giornata della mamma ricoverata in ospedale che sta attraversando un brutto periodo. Oltre alla malattia male che si è accanita su di lei, la famiglia è stata travolta da un altro dramma: il figlioletto, infatti, ha da poco sconfitto un tumore: «Supereremo anche questa e dopo andremo di pari passo con la fortuna e la salute», ha detto il marito della donna in un altro video, lanciando un messaggio di positività.