Amici, Maria De Filippi confessa le sue insicurezze: «Ecco il mio complesso fisico più grande»

Maria De Filippi nella scuola di Amici si è lasciata andare a una confessione molto intima per cercare di aiutare i ragazzi. All'interno del programma la conduttrice è spesso confidente degli alunni, soprattutto nei momenti di difficoltà. Come si è visto nel daytime Maria ha voluto incontrare la ballerina Gaia, alle prese con una lettera ricevuta dalla maestra Alessandra Celentano.

L'insegnante ha notato che Gaia ha timore di mostrare il suo corpo e la ragazza conferma questa sensazione spiegando di avere una specie di blocco.

La giovane ha spiegato che sta lavorando in tal senso, ma per lei non è facile. Capendo la delicatezza della situazione la De Filippi è intervenuta scegliendo di parlare con lei: «È normale dai 16 anni a seguire avere delle difficoltà ad accettarsi. Anche le tue compagne si pongono le stesse domande, non pensano di essere belle», prova a rassicurarla Maria.

Poi la conduttrice si lascia andare anche a una confessione inedita: «Considera che quando io ero piccola, avevo 14 anni. Ero la più bassa della classe e questa cosa mi faceva disperare. Mia madre continuava a dire ‘tutti in famiglia siamo alti, tu hai preso dalla nonna’. Lei non lo faceva con cattiveria, ma per me era diventato un complesso. Camminavo in punta di piedi in modo tale da risultare più alta di 3 centimetri. Infatti ho il collo del piede perfetto», ironizza. Poi aggiunge: «Sempre più o meno durante quell’età avevo un seno enorme. L’estate prima ero imbarazzata perché non avevo seno. Quella successiva l’ho trascorsa in maglione perché ne avevo troppo. Quindi sono cose che succedono. Pian piano ci si accetta».