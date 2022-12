Aurora Ramazzotti, Natale bloccata nel traffico dopo il cenone della Vigilia con i suoceri: cos'è successo

Aurora Ramazzotti ha festeggiato la Vigilia di Natale a Roma insieme al compagno Goffredo Cerza a casa dei suoceri: l'ultimo Natale prima di diventare mamma, quello della figlia di Michelle Hunziker che ha condiviso con i follower scatti inediti della cena in casa Cerza, insieme alle sorelle di Goffredo e alla nipotina. «Prima Vigilia con loro», ha scritto l'influencer a corredo di uno scatto che la ritrae insieme ai suoceri Francesca e Fabio.

Il Natale di Aurora

Aurora Ramazzotti ha trascorso il suo primo Natale col pancione e sui social non ha potuto fare a meno di mostrare la gioia di festeggiarlo insieme ai suoceri, con i quali ha istaurato un buon rapporto. A confermarlo il tenero scatto condiviso sui social che ritrae i quattro davanti all'albero di Natale. Sempre in splendida forma, Aurora ha indossato un lungo abito nero che le fasciava perfettamente il pancione.

Subito dopo la notte della Vigilia, Aurora e Goffredo hanno preso il treno dalla Capitale per festeggiare il resto del Natale, probabilmente, insieme a mamma Michelle. Tornati a Milano, però, i due sono stati travolti da un imprevisto, piuttosto prevedibile in giornate di festa come quella del 25 dicembre. «Il traffico natalizio per rendere tutto più magico», ha ironizzato l'influencer condividendo una foto che mostra la lunga fila di macchine bloccate sulla tangenziale.