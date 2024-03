Va in banca per aprire un conto, con l'impiegato c'è una svolta inaspettata. Utenti impazziti: «Facci sapere», ma non è come sembra

Va in banca ad aprirsi un conto, ma succede qualcosa di inaspettato. E' davvero incredibile la storia di Olivia, detta Liv (@oliviakloss), che su TikTok ha raccontato, in un video pubblicato lo scorso 8 marzo (e diventato virale) quello che le è accaduto in una filiale di una banca. La sua intenzione era di aprire un conto, ma le quattro chiacchiere di circostanza con l'impiegato si sono trasformate in qualcosa di più.

Parlando con lui infatti Liv ha scoperto che i suoi programmi per la serata erano molto particolari: stava per avere un primo appuntamento con una ragazza, o almeno era quello che sperava.

Lui però è un po' ansioso, vede la "nuvoletta" (che ti fa sapere che l'altro utente sta scrivendo) apparire e scomparire. «Perché ti fermi, poi ricominci e poi ti fermi di nuovo?», si chiede quasi insofferente. La risposta di lei però è spiazzante: «Ti faccio sapere più tardi». Liv cerca di incoraggiarlo: «Non è un no, il fatto che non ti abbia detto di sì non è per forza negativo. Lei non è ancora uscita con te e vuole solo vedere com'è starti vicino. Non vuole dire di sì e nemmeno di no, perché non ha neanche cenato insieme a te. Deve capire se scatta la scintilla: gli appuntamenti galanti sono come i colloqui di lavoro».

Davanti alle rimostranze dell'impiegato, che si dice davvero scoraggiato, Liv lo tranquillizza ancora: «Lei ha detto che deciderà più tardi, tu hai risposto 'certo', non c'è altro». Non sappiamo però com'è andata a finire, perché nella didascalia la ragazza scrive: «Voglio richiamarlo e chiedergli com'è andata». Tra i commenti in tanti le chiedono aggiornamenti, e in effetti in un video pubblicato successivamente Liv si filma mentre parla al telefono con il ragazzo, e non ci sono esattamente buone notizie. Ma la vera domanda è: il conto in banca poi lo ha aperto davvero?