«Capri? Un incubo tra salite e gatti morti», il video della modella: «Viaggiare in Europa esperienza sopravvalutata»

«Siete tristi perché vorreste viaggiare in Europa, ma non potete farlo? Nessuna paura: è un’esperienza sopravvalutata. Per me è stato un incubo. Ho girato tutta l’Europa quest’estate in compagnia dei miei amici, ma quanto visto in Italia è stato davvero orribile: stavo inciampando in un gatto morto, per raggiungere un posto devi camminare per ore e il caldo è davvero insopportabile». Un incubo" racconta la modella australiana Mikaela Testa in un video su TikTok dove conta oltre 2,4 milioni di follower, mentre scorrono le immagini delle sue peregrinazioni sull'isola di Capri.

«Tutti fanno sembrare questi posti meravigliosi, ma non è così.

Nessuno parla mai delle cose negative ed è giusto che io lo faccia per mettervi in guardia. Stiamo odiando questi luoghi e arrivi a un punto in cui tutto ti sembra orribile», dice ancora la modella non nascondendo la sua voglia di terminare la vacanza e tornare a casa.



Il precedente



Nello scorso mese di luglio anche una turista americana, sempre su TikTok, si era lamentata della sua vacanza in Costiera Amalfitana. La donna aveva definito il suo soggiorno in Costiera come "lavoro", a causa della difficoltà a raggiungere mete come Amalfi e Positano e delle troppe salite affrontate mentre camminava tra le perle della Costiera Amalfitana.