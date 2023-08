Gian Maria Sainato, il papà morto annegato a Sapri

Tragedia sulla spiaggia di Sapri. Questa mattina ha perso la vita per annegamento il barbiere del posto, Andrea Sainato, papà dell’influencer Gian Maria, diventato popolare dopo la partecipazione all’Isola dei famosi.

Erano circa le 10 quando l’uomo di 59 anni si è tuffato dalla spiaggia del lungomare nel tratto vicino al parco giochi. Il mare era molto agitato a causa delle condizioni meteo non favorevoli. Non è chiaro se Sainato sia stato colto da malore o sia stato messo in difficoltà dal moto ondoso, sta di fatto che è finito sott’acqua. Ad accorgersi che qualcosa non andava un poliziotto originario di Sapri, che si trovava anche lui sulla spiaggia libero dal servizio.