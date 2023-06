Carmine Nolo, il barbiere napoletano diventa Cavaliere

Il talento e la dedizione di Carmine Nolo nel campo dell’acconciatura sono stati finalmente riconosciuti con l’onorificenza di cavaliere della Repubblica. Da oltre quarant’anni, il suo salone di via Martucci è un punto di riferimento per gli ammiratori di Napoli.

Quello di Carmine Nolo è di certo uno degli esempi più felici che un parrucchiere possa rappresentare. Raccontare il suo percorso professionale significa per lui trasmettere ai giovani acconciatori un’ispirazione e un sostegno, un incentivo a guardare avanti con coraggio e volontà. «Il motore del mio percorso è stata la passione per questo mestiere. L’ho sempre amato fin da quando a 7 anni ho cominciato il mio iter presso un salone, sotto casa, a Volla. Andavo a scuola e al rientro, mi dedicavo al mestiere. La mia vita è andata avanti così per molto tempo, fino a quando a 19 anni mi sono trasferito a Napoli, ho collezionato diverse esperienze ed ho sviluppato una certa sicurezza e ho messo a frutto quanto imparato», racconta Carmine, oggi 51enne, che è entrato a far parte della squadra Anam a soltanto 15 anni; «Voglio sottolineare il ruolo ricoperto dai formatori della nostra Accademia, ma in generale degli enti di formazione, per riuscire a raggiungere risultati ottimali. Solo il costante aggiornamento infatti può affermare una predisposizione, un talento, una abilità», prosegue Nolo che ha avviato il suo salone in via Martucci, a Napoli. “Nolo Capelli” è un sogno che si avvera.

«Ci sono voluti molti anni per riuscire a raggiungere questo traguardo ma oggi sono più che soddisfatto. Lavoro con un team meraviglioso, composto da mio fratello Antonio ed altri collaboratori, - afferma - al quale va il mio grazie più sentito». In questi anni di duro lavoro e costante formazione, Carmine Nolo ha portato a casa tre medaglie d’oro al Campionato Europeo nonché medaglia d'oro mondiale di Parigi con prova di squadra e singola con relativa coppa; ma non solo, incorniciato nel suo salone spicca l’attestato del trionfo di un eccellenza italiana nel mondo ricevuto il 14 ottobre 2017 a Washington.