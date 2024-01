Cecilia Rodriguez: «Andare dallo psicologo mi sta aiutando. Ecco perché»

Non è neanche finito gennaio ma Cecilia Rodriguez ha già trovato qualche desiderio che valga la pena di elevare allo status di buon proposito per questo 2024. Protagonista di un lungo discorso, pubblicato nelle sue Instagram stories, Cecilia Rodriguez ha cercato di spiegare ai suoi follower quanto sia importante per lei andare dallo psicologo a causa di alcuni problemi relazionali. La sorella di Belen è arrivata alla conclusione che le convinzioni false sono dei macigni che gravano sull’avvio di una sana relazione con gli altri.

Le parole di Cecilia Rodriguez

«Volevo dirvi che mi sono rotta i cog****i delle facce di cu*o delle persone - ha sottolineato Cecilia Rodriguez nelle sue Instagram stories -.

Sto andando dallo psicologo e devo dire che mi sta aiutando. Pagare lo psicologo ogni tanto serve. Il mio psicologo bravissimo mi ha fatto capire che se io sono arrabbiata per qualche situazione è per colpa mia. Se qualcuno mi ha sottovalutato è solo colpa mia perché io ho dato agio e modo alle persone di farlo. Io non devo perdonare nessuno ma devo perdonare solo me per aver dato agli altri lo spazio di fare ciò».

La sorella di Belen ha aggiunto: «Bisogna godere di ciò che si ha intorno, anche quando non si vive una bella sensazione».