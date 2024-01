​Commessa in diretta su TikTok mentre lavora, il capo di un altro punto vendita fa la spia: «Trovati un hobby»

Le opinioni su quanto sia lecito o meno fare la spia sono legate alla situazione specifica, sebbene sia considerato, in generale, un comportamento negativo. In effetti, riportare a qualcuno un'informazione che, chiaramente, si aveva intenzione di tenere nascosta è una rottura netta, un taglio pulito in un rapporto di fiducia. Il fatto che in molti casi si tratti di un legame di fiducia implicito e mai formalizzato - come quello, per esempio, tra colleghi - non lo rende meno importante, anche se solo agli occhi di colui o colei che subisce il tradimento.

Eppure, tutti noi conosciamo alcune eccezioni, quel «sì, ho fatto la spia, però...» seguito da mille diverse possibilità che tuttavia si riassumono, nella maggior parte dei casi, in un però semplice e comprensibile: salvaguardare i propri interessi.

Hannah si è ritrovata ad affrontare una situazione simile durante il suo turno di lavoro come commessa al centro commerciale.

Presa dalla sua diretta su TikTok, si è ritrovata a fare i conti con la chiamata del capo: il manager di un altro punto vendita aveva fatto la spia.

«Volevo raccontare questa storia perché è ancora fresca», comincia Hannah, «e i sentimenti che mi ha causato sono qui, crescono ancora». La ragazza si trovava al lavoro, come commessa, nella catena commerciale americana Walmart e, ammette, «durante il mio turno ero in live su TikTok, come la maggior parte di voi», precisa poi, «probabilmente è per quello che mi seguite, d'altronde».

«Un'ora o due dopo», continua Hannah, «mi chiama il mio capo e mi fa sapere che il manager del punto vendita in Wisconsin (io sono in California, faccio notare) ha chiamato da noi per far sapere a chi di dovere che io ero in diretta su TikTok. Non so cosa volesse ottenere questa persona, forse voleva causarmi dei problemi».

La commessa, in ogni caso, fa sapere che nel caso in cui l'obiettivo fosse farla licenziare o sgridare dal capo, non ha avuto successo perché non è affatto nei guai a causa della diretta. Poi, si rivolge direttamente a chi ha fatto la spia e dice: «Mi dispiace molto per te e spero davvero che tu riesca a farti una vita e trovare un po' di pace. Chi ti ha fatto del male? Usare il tuo tempo per capire dove sono e chiamare il negozio di un altro stato perché un commesso è su TikTok? Trovati un hobby».

Gli utenti sono d'accordo con Hannah e si chiedono come abbia fatto il collega a capire da quale punto vendita lei avesse avviato la diretta. Poi, qualcuno fa notare: «Probabilmente ha passato più tempo a cercarti che il tempo che tu hai passato in live».